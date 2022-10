Die US-Investmentbank Goldman Sachs steht einem Insider zufolge kurz vor einem umfassenden Umbau. Das Investmentbanking solle mit dem Handel zusammengelegt werden, das Privatkundengeschäft mit der Online-Bank "Marcus" in der Vermögensverwaltungs-Sparte aufgehen, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Montag. Das wäre ein Rückschlag für die Digital-Bank, in die Vorstandschef David Solomon (60) große Hoffnungen gesetzt hatte. Die dritte Sparte solle aus der Transaktionsbank und den Fintech-Beteiligungen bestehen. Ein Sprecher von Goldman Sachs wollte sich zu den Informationen nicht äußern.