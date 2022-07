Im vergangenen Jahr hatten die großen Banken an der Wall Street noch in einem wahren Rekrutierungsrausch neue Mitarbeiter eingestellt und Rekordboni für 2021 ausgezahlt – letzteres auch als Signal im Kampf um die größten Talente. Nun, da die Zinsen steigen und eine Rezession in den USA droht, sich also die Geschäftsaussichten auch für Banken verschlechtern, haben die Institute zuletzt weniger Personal eingestellt.

Zugleich interpretieren Beobachter die Wiedereinführung des Verfahrens zur Leistungsbeurteilung, in dessen Zuge leistungsschwächere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt angesprochen werden, als Signal dafür, dass die Banken an der Wall Street einen Stellenabbau in Betracht ziehen, heißt es.