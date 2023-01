Citigroup und Wells Fargo verbuchen Gewinneinbruch

Auch die Rivalen Citigroup und Wells Fargo legten ihre Zahlen für das vierte Quartal am Freitag vor. Citigroup hat im Schlussquartal trotz eines starken Handelsgeschäfts deutlich weniger verdient. In den drei Monaten bis Ende Dezember fiel der Nettogewinn im Jahresvergleich um 21 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar (2,3 Mrd. Euro), wie das Geldhaus am Freitag in New York bekannt gab. Grund war vor allem eine höhere Risikovorsorge für den Fall eines dauerhaften wirtschaftlichen Abschwungs und höhere Kreditausfälle.