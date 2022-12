So erwartet Goldman Sachs laut früheren Berichten nach einem Gewinneinbruch im dritten Quartal, dass die Online-Bank "Marcus" im laufenden Jahr ein Minus von 1,2 Milliarden Dollar einfährt. Damit würden sich die Anlaufverluste der 2016 gegründeten Digitalbank auf rund vier Milliarden Dollar summieren. In der Konsequenz sollen nun "Marcus" und das Privatkundengeschäft in der Vermögensverwaltungssparte aufgehen - ein Rückschlag für Solomon, der große Hoffnung in das Geschäftsfeld gesetzt hatte. Im Zuge der geplanten Umstrukturierung soll auch das Investmentbanking mit dem Handel zusammengelegt werden, hieß es Ende Oktober.