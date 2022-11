"Ihre Impulse werden uns dabei unterstützen, als globale Hausbank für unsere Kunden ein wichtiger Ansprechpartner in Zukunftsfragen zu sein", sagte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing (52). Der Beirat traf am Dienstag zu seiner Auftaktsitzung in New York zusammen und soll sich künftig zweimal im Jahr treffen. Achleitner übergab im Mai dieses Jahres die Führung des Aufsichtsrats an den Niederländer Alexander Wynaendts (62), nachdem er zehn Jahre an der Spitze des Gremiums gestanden hatte.