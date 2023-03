Dimon trommelt Banken über Nacht zusammen

Besonders Jamie Dimons Lösungsansätze gelten in der Branche als Heilmittel. Der J.P.-Morgan-CEO gilt als einer der letzten verbliebenen Veteranen der Bankenkrise von 2008. Innerhalb einer Nacht schaffte er es, die drei anderen größten Kreditgeber des Landes, Bank of America, Wells Fargo und Citigroup, an Bord zu holen.

Nach Informationen der FT folgten weitere Video- und Telefonanrufe, darunter ein Anruf, an dem fast ein Dutzend Vorstandsvorsitzende, Yellen und die obersten Bankenaufsichtsbehörden teilnahmen. Am Donnerstag gab schließlich die Gruppe aus 11 Banken bekannt, 30 Milliarden US-Dollar in den angeschlagenen Kreditgeber einzuzahlen. Die Regulierungsbehörden hätten dabei keinen Einfluss darauf gehabt, die Banken an Bord zu holen.