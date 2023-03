Ob und wie eine Lösung aussehen könnte, sei noch unsicher, hieß es weiter. Eine wie auch immer geartete Lösung müsse von den Regulierungsbehörden genehmigt werden und sei auch letztendlich von dem stark schwankenden Aktienkurs des Instituts getrieben.

Weitere Regionalbanken unter Druck

Die Aktie von First Republic steht seit Tagen unter massivem Druck und ist am Donnerstag um weitere gut 30 Prozent abgestürzt, nachdem sich die Sorgen um die Verfassung der Bank im Zuge des Kollapses der Silicon Valley Bank gemehrt hatten. Sollte es eine Vereinbarung geben, werde diese in den kommenden Tagen erfolgen, schreibt das Blatt. Die Aktie von First Republic erholte sich nach der Veröffentlichung des Zeitungsbericjhts um 10 Prozent.