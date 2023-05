Die PacWest Bancorp erklärte am späten Mittwoch, man sei in Gesprächen mit potenziellen Partnern und Investoren über strategische Optionen, nachdem die Aktien des in Los Angeles ansässigen Kreditgebers am gleichen Tag um 52 Prozent abgestürzt waren. Der ohnehin geplante Verkauf des Darlehensportfolios in Höhe von 2,7 Milliarden Dollar verlaufe weiterhin planmäßig und würde nach Abschluss die Kernkapitalquote von 9,2 auf mindestens 10 Prozent erhöhen, so die Bank in der Erklärung. Seit der Ankündigung des Verkaufs der First Republic Bank am Montag habe man keine ungewöhnlichen Einlagenabflüsse zu verzeichnen gehabt. Es war der Versuch, die Lage zu beruhigen.