Mitarbeiterinnen fürchten Karriereeinschnitte

In der Branche, in der alle bis auf eine der sechs großen US-Banken nur von Männern geführt wurden, wurde der Fall über die Jahre aufmerksam verfolgt. Seit Langem klagen weibliche Beschäftige aus dem Bankensektor über ungerechte Behandlung, die zum Teil das Aus ihrer Karrieren bedeuten. Das Verfahren in New York hätte sich in erster Linie auf Statistiken zu Gehältern und Beförderungen konzentriert. Erwartet wurde aber auch, dass die Kultur und die Strukturen am Arbeitsplatz bei Goldman Sachs näher untersucht worden wäre.