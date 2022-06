Nur Stunden nach einer Razzia im Zusammenhang mit Vorwürfen wegen "Greenwashing" tauscht die Deutsche Bank-Fondstochter DWS ihren Unternehmenschef aus. Stefan Hoops werde mit Ablauf des Tages der diesjährigen Hauptversammlung am 9. Juni neuer Vorsitzender der Geschäftsführung, teilte die DWS in einer Pflichtmitteilung in der Nacht zum Mittwoch mit. Hoops sei von der Gesellschafterversammlung mit Wirkung zum 10. Juni zum Mitglied und Vorsitzenden der Geschäftsführung bestellt worden und scheide damit aus seiner Rolle als Leiter der Unternehmensbank der Deutsche Bank Aktiengesellschaft aus. Er folgt auf Asoka Wöhrmann (56). Wöhrmann habe sein Mandat mit Wirkung zum Ablauf des Tages der diesjährigen Hauptversammlung niedergelegt.