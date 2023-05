Ex-Trump-Beraterin Promi-Bankerin Powell McCormick verlässt Goldman Sachs

Personelle Veränderungen bei Goldman Sachs: Mit Dina Powell McCormick (49) verlässt eine der profiliertesten Bankerinnen an der Wall Street das Institut, wie das "Wall Street Journal" berichtet. Powell McCormick, die zudem eine Zeit lang als Beraterin in der Regierung des früheren US-Präsidenten Donald Trump (76) tätig war, fungierte bei Goldman zuletzt als Global Head of the Sovereign Business. In dieser Funktion war es ihre Aufgabe, die Beziehungen der Bank zu Staatsfonds rund um den Globus zu pflegen, so das "WSJ".