Deutsche Bank Vizechef Karl von Rohr geht im Oktober

So habe die Bank den Manager gebeten, bei der diesjährigen Hauptversammlung von DWS am 15. Juni erneut für den Aufsichtsrat zu kandidieren, hieß es in der Mitteilung. Er solle für die volle reguläre Amtszeit Mitglied des Gremiums bleiben. Der DWS-Aufsichtsrat wolle in den kommenden Monaten einen neuen Vorsitzenden für den Aufsichtsrat bestimmen.

Von Rohr arbeitet seit mehr als 25 Jahren für die Deutsche Bank und war 2015 in den Vorstand aufgestiegen. Zusammen mit Sewing ist er damit dienstältestes Mitglied des Gremiums. Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts (62) hatte laut einem Bericht des manager magazins schon Ende vergangenen Jahres die Tendenz erkennen lassen, ihn lieber ersetzen zu wollen, als ihm eine Verlängerung anzubieten.