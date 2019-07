13





Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing erwartet wegen der hohen Sanierungskosten für die Deutsche Bank einen Verlust im laufenden Geschäftsjahr. Die Führung des Geldhauses hofft aber zumindest auf ein ausgeglichenes Ergebnis im kommenden Jahr.

"Wir arbeiten daran, 2020 ein ausgeglichenes oder besseres Ergebnis zu erreichen", sagte Finanzchef James von Moltke am Montag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Allerdings gebe es mit Blick auf einen möglichen Gewinn 2020 noch erhebliche Unsicherheiten, beispielsweise wann genau Umbaukosten verbucht würden. Der Vorstand rechnet mit Belastungen durch den Umbau in Höhe von insgesamt 7,4 Milliarden Euro.

Für das laufende Jahr 2019 hatte Konzernchef Christian Sewing wegen der Kosten für den Abbau von 18.000 Jobs und dem Kahlschlag im Investmentbanking bereits einen Verlust in Aussicht gestellt. Etwa jede fünfte Stelle soll wegfallen. Bis 2022 soll die Zahl der Vollzeitstellen von derzeit 92.000 auf dann 74.000 sinken.

Sewing: Der Jobabbau hat bereits begonnen

Die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen setzt ihren angekündigten Stellenabbau umgehend um. "In den Geschäftsbereichen, in denen wir uns zurückziehen werden, haben wir mit dem Prozess bereits begonnen", sagte Konzernchef Christian Sewing am Montag. "Das betrifft natürlich nicht nur Asien, das betrifft auch andere Regionen." Wie stark einzelne Länder und Standorte betroffen sind, sagte Sewing auch auf Nachfrage nicht.

"Beim Kapital gibt es wenig Spielraum für Fehler"

Analysten bleiben trotz der Umbaupläne der Deutschen Bank skeptisch für die Aktie. "Der jüngste Restrukturierungsversuch der Deutschen Bank ist radikaler als frühere Bemühungen", sagte Analyst Eoin Mullany von der Berenberg Bank. "Aber wir würden jeden Kursanstieg zum Verkauf der Aktie nutzen, weil es bei der Strategie erhebliche Umsetzungsrisiken gibt und beim Kapital wenig Spielraum für Fehler."

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen nach der Ankündigung einer umfangreichen Restrukturierung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,25 Euro belassen. Die mutigen Umbaupläne seien das erste Mal nicht halbgar, sondern stellten einen echten strategischen Schwenk dar, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte sieht für die Aktie kurzfristig bis zu 10 Prozent Luft nach oben. Allerdings komme es nun auf die Umsetzung des Konzernumbaus an

Die Deutsche Bank will radikal schrumpfen und streicht im Zuge des Umbaus bis zum Jahr 2022 rund 18.000 Jobs. Der Aufsichtsrat beschloss außerdem den Rückzug aus dem weltweiten Aktiengeschäft und eine Verkleinerung des Handels.

Wegen der Kosten für den Umbau schreibt die Bank bereits im zweiten Quartal 2019 einen Verlust von 2,8 Milliarden Euro nach Steuern. Bis Ende 2022 rechnet der Vorstand mit Belastungen von insgesamt 7,4 Milliarden Euro durch den Umbau - allein drei Milliarden Euro davon werden bereits im zweiten Quartal verbucht.

Durch die Schrumpfkur sollen die bereinigten Kosten bis 2022 um etwa sechs Milliarden Euro auf dann 17 Milliarden fallen, um wieder profitabler zu werden. Bis 2022 soll die Rendite auf acht Prozent zulegen.

Keine Kapitalerhöhung geplant - aber zwei Dividenden-Nullrunden

Den milliardenteuren Umbau will die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen aus eigener Kraft stemmen und ohne erneute Kapitalerhöhung auskommen. Die Aktionäre sollen deshalb für 2019 und 2020 keine Dividende erhalten. Zudem will das Geldhaus seine Kapitalpolster abschmelzen - künftig setzt es sich eine harte Kernkapitalquote (CET 1) von mindestens 12,5 Prozent zum Ziel, nachdem bislang mindestens 13 Prozent angestrebt wurden.

