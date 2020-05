Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank, Paul Achleitner, will sein Amt nicht vorzeitig aufgeben. "Ich bin bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2022 gewählt und ich beabsichtige, meine Verantwortung als Aufsichtsratsvorsitzender der Bank bis zum Ende meiner Amtszeit zu leisten", sagte Achleitner bei der Online-Hauptversammlung des Frankfurter Dax -Konzerns am Mittwoch. Der seit Mitte 2012 amtierende Chefkontrolleur bekräftigte: "Eine Wiederwahl strebe ich nicht an. Nach zehn Jahren in dieser Verantwortung muss es dann auch genug sein."

Großaktionäre der Deutschen Bank hatten nach den abgebrochenen Fusionsgesprächen mit der Commerzbank vor etwa einem Jahr den Druck auf ihn erhöht, seine Nachfolge möglichst bald zu regeln und vorzeitig abzutreten. Sie lasten ihm strategische und personelle Fehlentscheidungen an. Erste Erfolge bei der Sanierung des Geldhauses, die Bank-Chef Christian Sewing Mitte vergangenen Jahres angegangen ist und die die Corona-Krise jetzt allerdings massiv gefährdet, haben Achleitner allerdings wieder Luft verschafft.

Als potenzieller Nachfolger Achleitners gilt Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer, der von den Aktionären am Mittwoch in das Kontrollgremium der Bank gewählt werden soll.

Konzernchef Sewing betonte indes, die deutsche Bank wolle und werde ohne Staatshilfe durch die Corona-Krise kommen. "Dank unserer strategischen Neuausrichtung gepaart mit der soliden Kapital- als auch Liquiditätsausstattung sehen wir die Bank heute in einer deutlich stärkeren Position als noch vor einigen Jahren. Von daher sind wir gut gerüstet, die Herausforderung zu meistern, die auch das aktuelle Umfeld mit sich bringt", sagte Sewing. "Somit stellt sich die Frage nach einem potenziellen Einstieg nicht", antwortete er auf die Frage eines Aktionärs, ob die Bank ohne Staatshilfe durch die Corona-Krise kommen werde.

Der 50-Jährige betonte darüber hinaus, dass die Bank bei Fusionen und Zusammenschlüssen eine "aktive Rolle" spielen wolle: "Wir müssen als Deutsche Bank profitabler sein als heute, wenn wir in einer europäischen Konsolidierung eine Rolle spielen wollen", betonte Sewing. Er sei überzeugt, dass der 2019 eingeleitete Konzernumbau "der beste Weg ist, die Deutsche Bank im internationalen Wettbewerb nachhaltig profitabel aufzustellen".

Die Bank hat sich zum Beispiel aus einigen Geschäftsfeldern zurückgezogen und das Investmentbanking geschrumpft. Zudem soll bis Ende 2022 die Zahl der Vollzeitstellen um etwa 18.000 auf weltweit 74.000 sinken. 2019 erwirtschaftete die Deutsche Bank einen Verlust von 5,7 Milliarden Euro. Es war der fünfte Jahresverlust in Folge. Im ersten Quartal dieses Jahres hatte die Bank nur noch einen kleinen Verluste von 43 Millionen verzeichnet.

"Mir fehlt die Dynamik einer Präsenzveranstaltung"

Die Hauptversammlung der Deutschen Bank fand wegen der Corona-Pandemie wie die anderer Dax-Konzerne nur im Internet statt. Einige traditionelle Rituale, die in den vergangenen Jahren für Verzögerungen bei der Hauptversammlung sorgten, fielen deshalb weg. Die Aktionäre musten diesmal nicht über den Antrag von Aktionären über die Abwahl von Aufsichtsratschef Paul Achleitner als Versammlungsleiter abstimmen.

Dennoch wird auch das diesjährige Aktionärstreffen keine kurze Angelegenheit sein. "Angesichts der Vielzahl der Fragen wird die Behandlung einige Zeit in Anspruch nehmen", sagte Achleitner. Inklusive Briefwahlstellen waren auf der virtuellen Hauptversammlung knapp 44 Prozent der Aktionäre vertreten.

Obwohl Achleitner traditionell bei den Hauptversammlungen viel Kritik von Investoren einstecken muss, stellt er sich den Anlegern lieber persönlich. "Mir fehlt die Dynamik einer Präsenzveranstaltung, aus der ich als Versammlungsleiter auch immer Energie ziehe." Auf der anderen Seite spare das Institut viel Geld. Die Hauptversammlung 2019 mit gut 4000 Aktionären in der Frankfurter Festhalle habe die Bank rund fünf Millionen Euro gekostet.

