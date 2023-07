Die Deutsche Bank hat einen dicken Fisch an Land gezogen und wird ab Mitte 2025 die Lufthansa Miles & More Credit Card ausgeben. Laut einem Bericht der "Financial Times" hat sich das größte deutsche Kreditinstitut bei einer weltweiten Ausschreibung für diese Kooperation durchgesetzt. Miles & More beendet damit seine langjährige Zusammenarbeit mit der Deutschen Kreditbank (DKB).