Greenwashing-Vorwürfe Razzia bei Deutscher Bank und DWS

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft sieht nach deren Prüfung Anhaltspunkte dafür, dass ESG-Faktoren entgegen der Angaben in Verkaufsprospekten von DWS-Fonds nur in einer Minderheit der Investments tatsächlich berücksichtigt worden sind und ermittelt seit Janauar 2022 in dem Fall. In einer Vielzahl von Beteiligungen hätten sie keine Beachtung gefunden, so die Ermittler.