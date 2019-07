9





Die Deutsche Bank will radikal schrumpfen und streicht im Zuge des Umbaus bis zum Jahr 2022 rund 18.000 Jobs. Das kündigte das Insitute am Sonntag nach einer Aufsichtsratssitzung an. Der Aufsichtsrat beschloss außerdem den Rückzug aus dem weltweiten Aktiengeschäft und eine Verkleinerung des Handels. Die Bank werde nach dem umfangreichen Stellenabbau noch rund 74.000 Vollzeitstellen haben.

Wegen der Kosten für den Umbau schreibt die Bank im zweiten Quartal einen Verlust von 2,8 Milliarden Euro nach Steuern. Bis Ende 2022 rechnet der Vorstand mit Belastungen von insgesamt 7,4 Milliarden Euro durch den Umbau.

Interne Bad Bank soll 74 Milliarden Euro aufnehmen

Die Deutsche Bank gründet zudem eine interne "Bad Bank", um Bilanzpositionen abzuwickeln, die aus den Geschäftsfeldern stammen, die aufgegeben oder verkleinert werden sollen. Diese Positionen umfassen 74 Milliarden Euro an risikogewichteten Aktiva.

Umbaukosten sorgen für Milliardenverlust im zweiten Quartal

Die hohen Kosten für den Umbau reißen die Deutsche Bank im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen. Einschließlich der Belastungen für die Restrukturierung rechnet Deutschlands größtes Geldhaus nach Angaben vom Sonntag mit einem Verlust von etwa 500 Millionen Euro vor Steuern und 2,8 Milliarden Euro nach Steuern im Zeitraum April bis Ende Juni. Bereinigt um diese Belastungen erwarte die Bank für das zweite Quartal einen Gewinn vor Steuern in Höhe von rund 400 Millionen Euro und nach Steuern von 120 Millionen Euro. Die Zahlen für das zweite Quartal 2019 will der Dax -Konzern wie geplant am 24. Juli veröffentlichen.

Vorstände Frank Strauß und Sylvie Mahterat gehen

Nachdem die Bank am Freitag bereits die Trennung von Investmentbankchef Garth Ritchie verkündet hatte, folgen nun weitere Abgänge im Vorstand. So werden Privatkundenvorstand Frank Strauß und die für Regulierungsthemen zuständige Sylvie Matherat zu Ende Juli die Bank verlassen.

Bereits am Freitag hatte der Dax-Konzern mitgeteilt, dass Investmentbankchef Garth Ritchie das Haus verlassen und zunächst Vorstandschef Christian Sewing das Unternehmens- und Investmentbanking verantworten wird. Das manager magazin hatte im Vorfeld über diesen Plan berichtet. Sewing macht die Führung der zuletzt schwächelnden Unternehmens- und Investmentbank zur Chefsache.

Wirtschaftsminister zeigt Verständnis für Stellenstreichungen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte sich vor der Sitzung des Aufsichtsrats zuversichtlich geäußert, dass Deutschlands größtem Geldhaus die Neuausrichtung gelingen wird. "Die Deutsche Bank spielt in der ersten Liga und muss jetzt die Weichen dafür stellen, dass das so bleibt", sagte der CDU-Politiker. "Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Ich bin zuversichtlich, dass der Umbau der Deutschen Bank gelingen wird."

In den Jahren vor der Finanzkrise 2007/2008 war das Investmentbanking zeitweise eine Goldgrube für die Deutsche Bank. Die Sparte steuerte den Löwenanteil zum Konzerngewinn bei. Doch die Krise offenbarte die Schattenseiten vieler Geschäfte: Über Jahre musste sich der Dax-Konzern danach mit Klagen herumschlagen und zahlte etliche Milliarden an Geldstrafen. In den vergangenen beiden Quartalen schrieb die Investmentbank rote Zahlen.

rei/la mit dpa, ap und reuters