Bei der Deutschen Bank beginnt eine neue Ära: Paul Achleitner (65) übergibt den Posten des Aufsichtsratschefs der Deutschen Bank auf der heutigen Hauptversammlung an den Niederländer Alexander Wynaendts (61). Zum Abschied schlägt Achleitner selbstkritische Töne an: "Auch ich habe die Startvoraussetzungen 2012 anders eingeschätzt, als sie sich heute in der Rückschau darstellen", räumte der scheidende Aufsichtsratschef der Deutschen Bank bei der Online-Veranstaltung ein. "Der Weg in die neue Realität war nicht immer ein geradliniger. (...) Und es wurden Fehler gemacht, und ja, auch ich habe Fehler gemacht."