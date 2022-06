Neues Technologiezentrum Deutsche Bank holt russische IT-Experten nach Berlin

Um die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf ihre IT-Aktivitäten zu mindern, habe die Deutsche Bank in aller Stille in den vergangenen drei Monaten Software-Entwickler mit ihren Familien von Russland nach Berlin geholt, schrieb etwa die "Financial Times" . Wie viele andere westliche Unternehmen ist auch Deutschlands größte Bank dabei, ihre Aktivitäten in Russland zurückzufahren. Die Deutsche Bank hatte bis zum Einmarsch Russlands in die Ukraine in St. Petersburg und Moskau IT-Zentren mit insgesamt rund 1500 Mitarbeitern betrieben. Das waren etwa 10 Prozent des gesamten Tech-Personals der Bank, so die Nachrichtenagentur Reuters. Die Deutsche Bank betreibt IT-Zentren in den USA, Europa und Asien.