Ob Vermögensverwaltung, Investmentbanking oder Vollfusion - die kriselnde Deutsche Bank und die Schweizer Großbank UBS haben versucht, einen europäischen Bankenriesen zu schmieden. Noch im Juni hätten sich Spitzenmanager der beiden Institute zu Gesprächen getroffen, berichtet das "Wall Street Journal".

Die Deutsche Bank und der Schweizer Vermögensverwalter UBS haben in diesem Jahr über einen möglichen Zusammenschluss gesprochen. Zuletzt im Juni sollen sich die Finanzchefs und weitere Manager der beiden Institute in Mailand getroffen habe, um zumindest eine Allianz im Investmentbanking auszuloten, berichtet das "Wall Street Journal" (€) am Sonntag unter Berufung auf Insider.

Eine Vereinbarung sei aber nie zustande gekommen, da sich beide Seiten über heikle Fragen hätten nicht einigen konnten - etwa wie Kapital für ein zusammengelegtes Geschäft strukturiert und dabei verteilt werden würde. Dem Bericht zufolge hätten beide Banken in den vergangenen Jahren mit Unterbrechungen immer wieder über eine mögliche Fusion gesprochen. Die Gespräche seien auch nie endgültig vom Tisch gewesen.

Bereits im April - mitten in den Fusionsgesprächen mit der Commerzbank - hatten die Institute nach verschiedenen Berichten ernsthafte Gespräche über einen Zusammenschluss ihrer beiden Vermögensverwaltungen geführt. Sie seien aber aufgegeben worden, da man sich nicht verständigen konnte, wer einen solche neue Einheit kontrollieren würde.

Nach Einschätzung des Wall Street Journal zeigten die Gespräche, wie weit europäische Banken gehen würden, um sich in einem extrem schwierigen Umfeld von Negativzinsen und verlangsamten Wirtschaftswachstum zu behaupten und zugleich Übergriffe größerer US-Rivalen auf ihren Heimatmärkten abzuwehren.

Den Insidern zufolge hätten UBS und Deutsche Bank wochenlang auch die Chancen eines vollständigen Zusammenschlusses ausgelotet. Innerhalb der Deutschen Bank hätte man die Fusion als Möglichkeit gesehen, das größte deutsche Geldhaus vor schmerzhaften Schnitten zu bewahren - jene Schnitte, die Vorstandschef Christian Sewing mit dem Abbau von bis zu 18.000 Jobs weltweit jetzt doch vollziehen muss.

Die Hälfte der Umbaukosten verbuchte die Deutsche Bank bereits im zweiten Quartal. Ein zudem schwaches Investmentbanking brockte der Bank dann im zweiten Jahresviertel einen Nettoverlust von mit 3,1 Milliarden Euro ein. Das Management zieht die Sparzügel straff an: Jede Neueinstellung weltweit ist vom Vorstand zu genehmigen.

Die UBS hat lange unter der volatilen Performance ihrer Investmentbank gelitten. Die Aktie notiert derzeit nahe ihrem Tiefpunkt seit der Umstrukturierung im Jahr 2012. Die Aktie der Deutschen Bank notiert knapp über ihren Allzeittief.

In einer Allianz hätten beiden Banken ihre Stärke kombinieren wollen, heißt es in dem Bericht weiter. So gilt das deutsche Institut nach wie vor als wichtiger Akteur im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und im Strukturierungsgeschäft. Umgekehrt hätte die Deutsche Bank Teile ihres Geschäfts in das erfolgreichere Aktiengeschäft der UBS einfließen lassen. Auch sollen die Schweizer an einer Reihe von Teams der Deutschen Bank in den USA interessiert gewesen sein.

Im Gegensatz zu vielen US-amerikanischen Wettbewerbern leiden Europas Banken immer unter den Folgen der Finanzkrise und auch eigenen Versäumnissen. Viele Probleme, etwa die Bereinigung ihrer Bilanzen und die Anpassung des Geschäfts an die herausfordernden Markbedingungen - müssen sie jetzt auch wegen verschärfter Bankenregeln in Angriff nehmen.