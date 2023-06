Der Prozess zwischen der Deutschen Bank AG und Opfern des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein steuert auf einen Vergleich zu. Der US-Bezirksrichter Jed Rakoff in Manhattan erteilte am Freitag eine vorläufige Genehmigung zu einem 75 Millionen Dollar (68 Millionen Euro) umfassenden Ausgleich für Frauen, die angegeben haben, Epstein habe sie sexuell missbraucht. Rakoff will am 20. Oktober endgültig über den Ausgleich entscheiden. Im Mai hatte das Geldinstitut dem Vergleich zugestimmt.