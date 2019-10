Die Deutsche Bank legt am morgigen Mittwoch (30. Oktober) ihre Zahlen für das dritte Quartal vor. Die Märkte erwarten einen weiteren Quartalsverlust. Die aktuelle Lage des Unternehmens ist nicht gerade rosig. Zwar müht sich Konzernchef Christian Sewing das Blatt zu wenden und die Durststrecke zu beenden. Doch bis er die Früchte ernten kann, wird es noch dauern.

Wegen der Milliardenkosten für den Umbau dürfte auch das Gesamtjahr 2019 mit roten Zahlen enden - es wäre nach neuesten Zahlen des Dax-Konzerns das fünfte Verlustjahr für Deutschlands größtes Geldhaus in Folge.

Das Geschäftsjahr 2018 - ursprünglich das erste mit einem Überschuss seit 2014 - hatte die Bank auf Basis einer Neuberechnung kürzlich nachträglich zu einem weiteren Verlustjahr erklärt. Weil die bisherigen Zahlen wegen der Neuaufstellung der Geschäftsbereiche nicht mehr mit künftigen Ergebnissen vergleichbar gewesen wären, hat die Deutsche Bank diese rückwirkend angepasst.

Hinzu kommt, dass die Bank die Belastungen durch die Zinsen für Nachranganleihen bisher nur im Eigenkapital ausgewiesen und sie aus der Gewinn- und Verlustrechnung ausgeklammert hatte. Dies hat sie nun geändert. So ergibt sich auf Basis dieser "Pro-Forma-Ergebnisse" für das Jahr 2018 unter dem Strich ein Verlust von 52 Millionen Euro. Ursprünglich hatte die Deutsche Bank hier 267 Millionen Euro Gewinn ausgewiesen.

Grundlegende Neuausrichtung soll Dauerkrise beenden

Sewing will die Dauerkrise des Instituts durch eine grundlegende Neuausrichtung beenden. Die Zahl der Vollzeitstellen soll bis Ende 2022 um rund 18.000 auf weltweit 74.000 sinken. Das Investmentbanking, das dem Geldhaus milliardenschwere Strafen einbrockte, wird kräftig gestutzt. Kern der neuen Deutschen Bank soll die neue Sparte Unternehmensbank werden, die sich um Mittelständler, Familienunternehmen und multinationale Konzerne kümmert.

Für Wirbel sorgte in diesem Monat ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, demzufolge rund die Hälfte der 18.000 Jobs an Standorten in Deutschland wegfallen sollen. Die Bank wollte den Bericht weder bestätigen noch dementieren. Selbst im Handel mit Zinspapieren, wo die Deutsche Bank eigentlich eine "führende Bank" bleiben will, soll nach einem weiteren Bloomberg-Bericht angeblich mindestens jede zehnte Stelle wegfallen.

Unterdessen hat der Konzern den langwierigen Tarifstreit bei seiner Tochter Postbank beendet. Die rund 12.000 Beschäftigten erhalten mehr Geld und sind bis ins Jahr 2023 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. Der neue Tarifvertrag sieht Gehaltssteigerungen von 3 Prozent ab November 2019 und um weitere 1,75 Prozent ab Januar 2021 vor.

Deutsche Bank selbst rechnet nicht mehr mit Jahresgewinn

Nach dem im Juli vorgestellten teuren Sanierungsprogramm hat die Deutsche Bank sich von ihrer ursprünglichen Hoffnung auf einen Jahresgewinn für 2019 verabschiedet. Da der Vorstand mehr als zwei Drittel der Kosten für den Umbau von insgesamt 7,4 Milliarden Euro schon im laufenden Jahr verbuchen will, ist das auch nicht verwunderlich. Für 2020 hat das Management ein Ergebnis knapp oberhalb der Nulllinie in Aussicht gestellt.

Voll zur Wirkung kommen soll die Sanierung erst im Jahr 2022. Dann soll die Bank eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von mehr als 8 Prozent erwirtschaften.

Analysten erwarten für das Gesamtjahr 2019 im Schnitt mit einem Nettoverlust von rund 4,3 Milliarden Euro. Mit der Einschätzung des dritten Quartals tun sich die Experten aber offensichtlich schwer. Anders als üblich fand sich auf der Internetseite der Bank bis zuletzt keine Übersicht. Die Zahl der vorliegenden Schätzungen sei zu gering, heißt es zur Begründung.

Auch Bloomberg liegen nur ganz wenige Schätzungen vor. Die wenigen dort erfassten Analysten rechnen für das Quartal im Schnitt mit einem Quartalsverlust von 713 Millionen Euro. Vor Steuern rechnen sie mit einem Minus von 430 Millionen Euro.

Börsenwert liegt gerade noch bei 15 Milliarden Euro

Der Strom der schlechten Nachrichten hat der Aktie im laufenden Jahr schwer zugesetzt. Die seit Jahren gebeutelten Titel der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen haben in diesem Jahr mehrfach Tiefststände erreicht. Mitte August sackte die Aktie auf 5,77 Euro ab, erholte sich aber binnen weniger Wochen bis auf 7,746 Euro. Zuletzt hielt er sich über der Marke von 7 Euro. Von seinem kurz vor den Fusionsgesprächen mit der Commerzbank erreichten Zwischenhoch von 8,297 Euro Anfang März ist der Kurs aber immer noch weit entfernt.

Seit der Finanzkrise war die Aktie um mehr als 90 Prozent nach unten gerauscht und damit so stark wie kaum ein anderer Banktitel. Mit einem Börsenwert von derzeit rund 15 Milliarden Euro gehört die Deutsche Bank in dieser Wertung schon längst nicht mehr zu den Großen. Vor der Finanzkrise wurde die Bank zeitweise mit mehr als 50 Milliarden Euro noch deutlich höher bewertet - und das obwohl sie seitdem neue Aktien für mehrere Milliarden Euro ausgegeben hat.

rei mit dpa-afx