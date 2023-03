Die Investoren jedoch beruhigte das offenbar nicht. "Die Deutsche Bank steht schon seit einiger Zeit im Rampenlicht, ähnlich wie die Credit Suisse", sagte Stuart Cole, leitender Makroökonom bei Equiti Capital. "Sie hat verschiedene Umstrukturierungen und Führungswechsel hinter sich, um wieder auf eine solide Basis zu kommen, aber bisher scheint keine dieser Bemühungen wirklich erfolgreich gewesen zu sein."

Anleger ziehen Gelder von Banken ab

Der globale Bankensektor ist seit dem plötzlichen Zusammenbruch der beiden US-Regionalbanken Silicon Valley Bank und Signature Bank in diesem Monat erschüttert worden. Die darauffolgende Nervosität brachte am vergangenen Wochenende sogar die Credit Suisse zu Fall. Anleger hatten in kürzester Zeit Einlagen in einem Umfang abgezogen, dass am Ende nur eine von der Schweizer Politik orchestrierte Notrettung durch die UBS blieb.