Sewing selbst soll laut Bloomberg und "Financial Times" unter anderem mit dem deutschen Geschäftsmann Daniel Wruck Nachrichten über private Kommunikationskanäle ausgetauscht haben, dessen Rolle bei Geschäften mit der Fondstochter DWS deutsche Ermittler nachgehen. Auch mit großen Investoren der Bank hätte Sewing über Whatsapp kommuniziert.

Warnschuss der SEC an JP Morgan

In den USA ermitteln die Aufsichtsbehörden gegen mehrere Banken in gleicher Angelegenheit. Im Dezember vergangenen Jahres brummte die SEC der Investmentbank J. P. Morgan Chase eine Strafe von 200 Millionen Dollar auf, weil die Bank es versäumt hatte, Aufzeichnungen über die Kommunikation ihrer Mitarbeiter auf persönlichen Geräten zu führen. In der Bankenbranche galt dies als Warnschuss an die Wettbewerber, die Kontrolle und Dokumentation der internen Kommunikation zu verschärfen.