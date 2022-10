Im dritten Quartal verdiente die Deutsche Bank vor Steuern rund 1,6 Milliarden Euro - fast dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Es war zudem das höchste Vorsteuerergebnis in einem dritten Quartal seit 2006. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von gut 1,1 Milliarden Euro, fast sechsmal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Es war der neunte Quartalsgewinn in Folge für die Deutsche Bank. Mit ihren Ergebnissen übertraf die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Die Experten hatten laut Reuters im Schnitt nur mit einem Nettogewinn von 835 Millionen Euro gerechnet.