Bisher hatten die Aufsichtsräte der Deutschen Bank einen Großteil ihrer Vergütung für die Mitarbeit in den zahlreichen Ausschüssen des Gremiums erhalten. Das soll sich ändern. Der Aufsichtsratschef soll für den Vorsitz in Ausschüssen nichts mehr zusätzlich bekommen, die übrigen Mitglieder nur noch für den Vorsitz in einem Ausschuss.

Auch die Allianz zahlt ihren Aufsehern mehr Geld

Am meisten dürfte Wynaendts Stellvertreter Norbert Winkeljohann (66) davon profitieren. Der ehemalige Wirtschaftsprüfer bekommt in seiner Funktion 475.000 Euro und für den Vorsitz im Prüfungsausschuss weitere 150.000 Euro. 2022 lag seine Vergütung insgesamt bei 520.000 Euro. Die gewöhnlichen Mitglieder des Aufsichtsrats bekommen künftig pro Jahr 300.000 Euro, bisher waren es in der Regel 200.000 – die Vergütung steigt hier also um rund die Hälfte.