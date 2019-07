Der Radikalumbau reißt die Deutsche Bank im zweiten Quartal noch tiefer in die roten Zahlen als gedacht. Der Konzernverlust beläuft sich 3,15 Milliarden Euro. Doch nicht nur die Umbaukosten belasten: Die Erträge der Bank sind in wichtigen Geschäftsbereichen teils um ein Fünftel eingebrochen.

Der radikale Konzernumbau hat die Deutsche Bank im zweiten Quartal dieses Jahres tief in die roten Zahlen gedrückt. Das hatte Deutschlands größte Geldhaus bereits vor zweieinhalb Wochen mitgeteilt, als der bis 2022 ausgelegte Sanierungsplan inklusive des Abbaus Tausender Stellen beschlossen wurde. Von 2,8 Milliarden Euro Verlust war seinerzeit aufgrund von vorläufigen Schätzungen die Rede.

Tatsächlich beläuft sich der Verlust im zweiten Quartal jetzt auf 3,15 Milliarden Euro, teilte die Bank am Mittwochmorgen ad hoc um 7 Uhr mit. Grund sind demnach Belastungen im Zusammenhang mit dem Konzernumbau in Höhe von 3,4 Milliarden Euro. Damit ist der Verlust höher als erwartet. Allerdings hat das Institut in wichtigen Geschäftsbereichen teils deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Vor allem im Aktien- und Anleihehandel aber auch in der Transaktionsbank verdiente das Institut weniger.

Die Erträge in der Unternehmens- und Investmentbank brachen um 18 Prozent auf 2,94 Milliarden Euro ein. Vor Steuern fiel hier ein Verlust von 907 Millionen Euro an nach einem Gewinn von 475 Millionen vor Jahresfrist.

"Wir haben bereits wichtige Schritte unternommen, um unsere Strategie umzusetzen und die Deutsche Bank zu transformieren", sagte Vorstandschef Christian Sewing. "Das schlägt sich auch in unseren Ergebnissen nieder."

Ohne die Belastungen für den Umbau, für den die Bank insgesamt mehr als sieben Milliarden Euro veranschlagt hat, wäre das Geldhaus profitabel gewesen. Der Großteil dieser Kosten fällt im laufenden Jahr an, womit am Jahresende durchaus ein Verluste stehen könnte.

In den kommenden drei Jahren fallen weltweit insgesamt 18.000 Jobs weg. Vor allem das Investmentbanking, das der Bank milliardenschwere Strafen einbrockte, wird kräftig gestutzt. Ein Fünftel der gesamten Bilanzrisiken werden in einer internen "Bad Bank" gebündelt. Die Kosten für den Umbau in Höhe von rund 7,4 Milliarden Euro will die Bank aus eigener Kraft stemmen. Der Großteil der Lasten fällt im laufenden Jahr an.

Die Vermögensverwalter-Tochter DWS machte im zweiten Quartal dagegen Boden gut. Der bereinigte Gewinn vor Steuern stieg um 21 Prozent auf 185 Millionen Euro. Dabei half aber auch ein strenger Sparkurs.

