Dekabank in Frankfurt am Main

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und die Dekabank sollen zu einer Großbank der Sparkassen fusionieren. Die Helaba und das Wertpapierhaus der Sparkassen sollen Gespräche "zur Prüfung einer vertieften Zusammenarbeit bis hin zu einer Zusammenführung aufnehmen", bestätigte eine Sprecherin des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) einen Vorabbericht der "Börsen-Zeitung".

Am Dienstag hätten die Verbandspräsidenten und die Landesobleute der Sparkassenvorstände in einer gemeinsamen Sitzung einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Die Dekabank befindet sich im alleinigen Besitz der Sparkassen, bei der Helaba hat unter anderem das Land Hessen etwas mitzureden. Die Sparkassen würden das Gespräch mit den anderen Trägern suchen, sagte die DSGV-Sprecherin.

Möglichen weiteren Interessenten soll den Informationen zufolge eine Beteiligung an dem Projekt ermöglicht werden, entweder sofort oder später. Nach dem Plant von Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis sollen nicht nur die beiden Institute, sondern alle Landesbanken zu einer Sparkassen-Zentralbank verschmelzen.

In weiteren Berichten heißt es, die meisten der rund 380 Sparkassen stünden hinter dem Plan. Widerstand soll allerdings von den Ländern Bayern und Baden-Württemberg kommen, die an der BayernLB beziehungsweise an der LBBW maßgeblich beteiligt sind.

Das Vorbild des Sparkassenpräsidenten Helmut Schleweis sind die Genossenschaftsbanken. Die fast 900 Volks- und Raiffeisenbanken kommen inzwischen mit einem einzigen Spitzeninstitut aus, der DZ Bank.

rei mit dpa