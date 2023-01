Die US-Bank Goldman Sachs hat die Vergütung für ihren Chief Executive Officer für das Jahr 2022 um 29 Prozent gekürzt. David Solomon (61) hat insgesamt nur noch 25 Millionen Dollar erhalten, wie die Bank am Freitag mitteilte. Solomons Gehalt setzt sich dabei aus einem Grundgehalt von 2 Millionen Dollar, einem Bonus von 6,9 Millionen Dollar in bar sowie 16,1 Millionen Dollar in Form von Aktien mit Verfügungsbeschränkung zusammen. Für das Geschäftsjahr 2021 hatte Solomon noch 35 Millionen Dollar erhalten.