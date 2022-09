Cum-ex-Geschäfte Warburg Invest und BNY Mellon zahlen Millionen-Steuerschuld

Bei "Cum-ex"-Geschäften wurden Aktienpakete von mehreren Beteiligten rund um den Dividendenstichtag mit ("cum") und ohne ("ex") Ausschüttungsanspruch hin und her verschoben. In der Folge erstatteten Finanzämter Kapitalertragsteuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Dem Staat entstand so ein Milliardenschaden.

Hohe Haftstrafen gegen Maple-Banker gefordert

Im Cum-ex-Verfahren gegen vier ehemalige Mitarbeiter der Maple Bank wurden unterdessen mehrjährige Haftstrafen gefordert. Für einen US-Banker, der für die Maple Bank tätig war, forderte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und neun Monaten, wie die Behörde am Montagnachmittag mitteilte.