Die Credit Suisse gehört zu den 30 Banken weltweit, die als "too big to fail" eingestuft werden, da ihre Insolvenz eine verheerende Auswirkung auf die Weltwirtschaft haben würde. Die Schweizerische Nationalbank hatte am Mittwochabend bereits erklärt, dass sie der global tätigen Credit Suisse "im Bedarfsfall Liquidität zur Verfügung stellen" werde. "Die Credit Suisse erfüllt die an systemrelevante Banken gestellten Anforderungen an Kapital und Liquidität", hieß es in einer Erklärung der SNB und der Finanzmarktaufsicht Finma.

Zinsentscheid der EZB im Fokus

Analysten stellt sich nunmehr die Frage, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag im Rahmen ihres Zinsentscheids ihre zukünftige Geldpolitik kommuniziert. An den Interbankenmärkten wurden die Zinserwartungen wieder nach unten geschraubt. Nach bisheriger Planung will die EZB ihren Inflationskampf mit einer weiteren deutlichen Zinsanhebung fortsetzen.