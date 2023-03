Lange galt die 1856 als Schweizer Kreditanstalt gegründete Großbank Credit Suisse als Pfeiler der starken Schweizer Wirtschaft. Sie finanzierte den Eisenbahnbau des Landes und den industriellen Aufbau des Landes. Seit dem Ende der Finanzkrise zählt sie zum globalen Klub der 30 Banken, die als "too big to fail" gelten. Tatsächlich war der Konzern zuletzt ausgezehrt und ausgehöhlt: Von personellen Ränkespielen an der Spitze, von Investmentbankern mit übergroßen Risikoappetit, von gierigen Zockern in den Handelssälen. Der beispiellose Niedergang des Schweizer Nationalsymbols begann mit einer Rochade an der Spitze, die eigentlich die Abkehr von der Casinomentalität der Bank einleiten sollte.