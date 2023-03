Die SNB und die Finanzmarktaufsichtsbehörde Finma organisierten die Verhandlungen, um Vertrauen in den Bankensektor des Landes aufzubauen, schrieb das Blatt weiter. Am Freitagabend hätten die Schweizer Behörden ihre Amtskollegen in den USA und Großbritannien informiert, dass die Fusion der beiden Banken ihr "Plan A" sei, um das Vertrauen in die Credit Suisse zu wiederherzustellen. Darüber hinaus würden weitere Optionen beraten. Der Fokus der Schweizerischen Nationalbank sei, eine unkomplizierte Lösung vor Öffnung der Märkte am Montag zu finden. Es gebe jedoch keine Garantie, dass eine Vereinbarung geschlossen werde.