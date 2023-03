UBS will Investmentbanking-Geschäft der CS stark kürzen

Die Schweizer Aufsichtsbehörden hatten die UBS am Wochenende dazu gedrängt, ihren kleineren Lokalrivalen ganz oder teilweise zu übernehmen, um das Vertrauen in das Finanzsystem wiederherzustellen. In herausgehobener Position unter den wichtigsten Rettungsakteuren agierten die Schweizer Nationalbank, die Finanzaufsicht Finma und das Finanzministerium. Die UBS unter Leitung von Ralph Hamers (57) hatte nach der Einigung zur Fusion erklärt, das Investmentbanking-Geschäft der Credit Suisse erheblich zurückzufahren. Der Geschäftsbereich solle der "konservativen Risikokultur" der UBS angepasst werden. Das Investmentbanking zu stutzen, war auch eine Forderung der Schweizer Bankenaufsicht während der Verhandlungen über die Notfusion gewesen.