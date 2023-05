Im Zuge der größten Transaktion in der Bankbranche seit der Finanzkrise hat der neue UBS-Chef Sergio Ermotti (62) den Auftrag, zwei Organisationen mit insgesamt über 120.000 Mitarbeitern zu verschmelzen. So muss er das riskante Investmentbanking der Credit Suisse eindampfen, Tausende Stellen abbauen und hochkomplexe Informatiksysteme zusammenführen. In diesem Zuge stellte er bereits kürzlich sein Spitzenteam neu auf. Die UBS rechnet damit, dass die Integration der CS drei bis vier Jahre dauern dürfte.