Die Verhandlungen über eine Übernahme der kriselnden Credit Suisse durch den größeren Rivalen UBS schreiten offenbar voran. Die UBS habe angeboten, die Credit Suisse für bis zu eine Milliarde Dollar (knapp eine Milliarde Euro) zu kaufen, wie die "Financial Times " am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Am Freitag war die Schweizer Großbank an der Börse noch rund acht Milliarden Franken (8,04 Milliarden Euro) wert. Ein Kauf der Credit Suisse durch die UBS wäre der bedeutendste Bankenzusammenschluss in Europa seit der Finanzkrise.