Bei der Schweizer Großbank Credit Suisse überschlagen sich in dieser Woche geradezu die Ereignisse, die an der Finanzkraft des Instituts zweifeln lassen. Am Montag hatten Spekulationen in den sozialen Medien über die Stabilität der Bank die Aktie auf ein neues Allzeit-Tief gedrückt. Wenig später verließen laut der Agentur Bloomberg weitere Topmanager in Asien die Credit Suisse. Jetzt wollen die Schweizer ein Nobelhotel im Zentrum von Zürich verkaufen.