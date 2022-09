Zuvor hatten bereits andere Medien über den bevorstehenden Abbau berichtet. In Zürich bereite das Institut 3200 Stellenstreichungen vor, berichtete die Boulevardzeitung "Blick" unter Berufung auf einen Insider. Das Management sei am Donnerstag über den Schritt informiert worden. Laut "Handelsblatt" erwägt die Bank den Abbau von 4000 Arbeitsplätzen. Ein signifikanter Teil könnte demnach in der Zentrale in Zürich wegfallen. Mögliche Einsparungen im Investmentbanking seien noch nicht in der Zahl enthalten.