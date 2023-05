Riesen-Schadensersatz Credit Suisse soll Georgiens Ex-Premier fast eine Milliarde Dollar zahlen

Der Politiker und Geschäftsmann Iwanischwili verfügt laut "Forbes" über ein Vermögen von 4,9 Milliarden Dollar und ist damit der reichste Mann Georgiens. Seinen Reichtum häufte Iwanischwili in Russland in der Zeit der Privatisierung in der Metall- und Bankbranche an. 2003 verließ er Russland und kehrte in seine Heimat Georgien zurück.

An den falschen Berater geraten

Iwanischwili war von 2005 bis 2015 Credit-Suisse-Kunde. Einen Teil seines Vermögens vertraute er einer von Credit Suisse in Singapur betriebenen Trust-Gesellschaft an. Doch Betrug und weitere Fehler eines Genfer Kundenberaters brockten ihm hohe Verluste ein, für die er vor dem Gericht in Singapur Schadensersatz von 1,2 Milliarden Dollar forderte. Der Berater wurde 2018 von einem Schweizer Gericht verurteilt, weil er über einen Zeitraum von acht Jahren die Unterschriften ehemaliger Kunden, darunter auch Iwanischwili, gefälscht hatte. Er gab auch zu, sich auftürmende Verluste verheimlicht und selbst Dutzende Millionen Franken eingestrichen zu haben.