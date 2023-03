Die Law Firm befindet sich eigenen Angaben zufolge in Gesprächen mit einer nennenswerten Zahl von Anleihegläubigern, nennt aber keine Namen. Am Wochenende waren so genannte AT1-Bonds im Gesamtwert von 16,2 Milliarden Euro wertlos verfallen. Einen Ausfall dieser Größenordnung hat es zuvor in diesem speziellen Nischensegment des Anleihemarktes noch nicht gegeben. In die Papiere hatten zahlreiche Pensionsfonds investiert aber auch große institutionelle Bond-Anleger wie die kalifornische Allianz-Tochter Pimco oder Lazard Freres Gestion oder GAM.