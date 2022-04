Der Credit Suisse droht neuer Ärger. Laut verschiedenen Medienberichten ist das Pensionskassengeschäft der Schweizer Großbank in den USA in Gefahr. Denn aktuell gebe es eine Überprüfung der Behörden, ob das Finanzinstitut in den Vereinigten Staaten in dem Sektor weiter tätig sein dürfe. So berichteten die Nachrichtenagentur Bloomberg sowie verschiedene Schweizer Wirtschaftsmedien, dass der Status der Bank als sogenannter Qualified Pension Asset Manager (QPAM) gefährdet sei. Sie berufen sich dabei auf eine Meldung im sogenannten "Federal Register" der USA. Konkret drohe der Credit Suisse damit, dass sie den Zugang zu der besonderen regulatorische Ausnahmeregelung als QPAM verliert.