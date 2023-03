Die Credit Suisse hat eine Horrorwoche hinter sich. In einem Interview hatte der Chairman der Saudi National Bank, die größte Anteilseigner der Credit Suisse ist, eine höhere Beteiligung an der Schweizer Bank ausgeschlossen. In dem hochnervösen Umfeld war daraufhin der Aktienkurs eingebrochen, die Bank kämpft seither mit einem Vertrauensschwund von Anlegern und Kunden. "Wir erfüllen und übertreffen im Grunde alle regulatorischen Anforderungen. Unsere Kapital- und Liquiditätsbasis ist sehr stark", sagte zwar Konzernchef Ulrich Körner (60) im Laufe der Woche. Am Mittwochabend stellten sich die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Finanzmarktaufsicht Finma hinter die Credit Suisse. Wenige Stunden später begann das Institut einen Notfallkredit im Volumen von 50 Milliarden Franken anzuzapfen.