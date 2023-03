Die krisengeplagte CS kämpft nicht nur mit dem aktuell tiefen Misstrauen der Anleger gegen eine ganze Branche, sondern laboriert immer noch an hausgemachten Fehlschlägen und Skandalen: Die Desaster mit dem Hedgefonds Archegos Capital oder den Greensill-Fonds zählen dazu. Der Ruf der Bank hat in den vergangenen zwei Jahren massiv Schaden genommen. So stellte erst Ende Februar die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma fest, dass Credit Suisse im Umgang mit Greensill-Produkten in "schwerer Weise" gegen aufsichtsrechtliche Pflichten verstoßen habe – und verordnete ihr gleich einen ganzen Katalog an Kontrollauflagen.