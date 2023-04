Die Anwaltskanzlei Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, die die Anleihegläubiger vertritt, erklärte am Freitag, es handle sich um die erste einer Reihe von Maßnahmen zur Wiedergutmachung für Kunden, die ihrer Ansicht nach während der Not-Übernahme der Credit Suisse durch den größeren Konkurrenten UBS unrechtmäßig ihrer Eigentumsrechte beraubt worden seien. Die Klage gegen die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) sei am 18. April beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen eingereicht worden.