Es ist das schnelle Ende einer Karriere, die ein mehr als unglückliches Ende genommen hat. Al Khudairy, der einst die Niederlassungen der US-Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley in Saudi-Arabien geleitet hat, war erst 2021 an die Spitze der größten saudischen Bank gerückt. Das Institut gehört zu 37 Prozent dem Staatsfonds PIF, der direkt von Kronprinz Mohammed bin Salman (37) gesteuert wird. Außerdem sind weitere staatliche Institutionen an der Bank beteiligt, so dass sie zu mehr als der Hälfte vom Staat kontrolliert werden – und damit faktisch vom Kronprinzen.