Ähnlich äußerte sich Neil Wilson, Marktanalyst bei Onlinebroker Markets.com: Es sehe so aus, als ob immer mehr besorgte Investoren und Gegenparteien die Credit Suisse als möglichen nächsten Wackelkandidaten betrachteten. "Wenn die Credit Suisse in ernsthafte existenzielle Schwierigkeiten gerät, sind wir in einer ganz anderen Welt des Schmerzes. Sie ist wirklich zu groß, um zu scheitern."

Dem Abwärtstrend folgten am Mittwoch nicht nur die Titel des Schweizer Konkurrenten UBS mit mehr als 4 Prozent Minus, sondern der komplette europäische Bankensektor: Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks verlor zuletzt fast 6 Prozent auf ein erneutes Tief seit Anfang Januar. Sein Jahresplus schrumpfte damit auf gut drei Prozent. Während die Titel der Commerzbank und der Deutschen Bank ihre Verluste jeweils auf mehr als 7 Prozent ausweiteten, ging es vor allem für französische Banken wie BNP Paribas auch deutlich bergab. US-Großbanken wie JP Morgan, Citigroup und Bank of America fielen im vorbörslichen Handel an der Wall Street zwischen 1,2 und 2,3 Prozent. Kleinere US-amerikanische Geldinstitute verloren zwischen 0,4 und 6 Prozent.

Saudischer Großaktionär sieht keine Notwendigkeit, Geld nachzuschießen

Treiber des Absturzes waren zunächst Sorgen, dass die vom Kollaps der kalifornischen Silicon Valley Bank (SVB) ausgelösten Schockwellen an den Finanzmärkten die ohnehin schon geschwächte Credit Suisse in Mitleidenschaft ziehen könnten. Am Mittwoch kamen dann die besagten Äußerungen der Saudi National Bank hinzu. Der Chairman der Saudi National Bank, Ammar Abdul Wahed Al Khudairy, schloss in einem Interview mit "Bloomberg TV" auf Nachfrage zusätzliche Unterstützung für die Credit Suisse aus. Die saudische Bank könne der Schweizer Großbank allein auch aus regulatorischen Gründen kein weiteres Geld zur Verfügung stellen, weil aufsichtsrechtliche Vorgaben den Anteil auf 10 Prozent beschränkten. Zugleich zeigte sich der Großaktionär überzeugt, dass die Credit Suisse kein zusätzliches Geld brauche.

Die staatliche Saudi National Bank hat die Bank Ende 2022 mit einer Kapitalspritze gestützt und hält seit dem knapp 10 Prozent der Aktien. Damit ist sie der größte Aktionär der angeschlagenen Bank. Zweitgrößter Aktionär ist der staatliche katarische Investmentfonds Qatar Investment Authority (QIA), der fast 7 Prozent der Anteile hält.

Andere Anleger schließen dagegen nicht aus, dass die Credit Suisse Hilfe benötigen könnte. Auf einer Investorenkonferenz fragte ein Anleger UBS-Konzernchef Ralph Hamers (57), ob die größte Schweizer Bank zu einer möglichen Rettungsaktion bereit sei. Hamers erklärte, er wolle keine hypothetischen Fragen beantworten und fügte an: "Für uns ist wichtig, dass wir uns wirklich auf unsere Strategie konzentrieren, und das ist eine organische Strategie." Die Schweizerische Nationalbank wollte sich zur Lage der Credit Suisse nicht äußern.

Bank kämpft mit hohen Verlusten und Imageverlust

Die Credit Suisse hatte erst kürzlich desaströse Zahlen vorgelegt und zugleich einen massiven Rüffel der eigenen Buchprüfer kassiert. Zudem ziehen Kunden weiterhin Milliardenbeträge ab, was Marktbeobachter als eine "hochgefährliche Situation" werteten. Die krisengeplagte Bank kämpft nicht nur mit dem tiefen Misstrauen der Anleger gegen eine ganze Branche, sondern leidet auch noch unter dem Desaster mit Hedgefonds Archegos Capital sowie den Greensill-Fonds. Mit den Greensill-Produkten soll die Bank in "schwerer Weise" gegen aufsichtsrechtliche Pflichten verstoßen habe, stellte Ende Februar die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma fest und verordnete ihr eine Reihe von Kontrollauflagen. Anfang März verlor die Bank auch noch ihren langjährigen Großaktionär Harris Associates. Die Bank befindet sich in einer komplexen Umstrukturierung, die die Ausgliederung der Investmentbanking-Einheit und die Fokussierung auf ihr zentrales Vermögensverwaltungsgeschäft vorsieht.

Der Preis für die Absicherungen gegen Zahlungsausfälle von Anleihen der Bank zogen am Mittwoch weiter an. Fünfjährige Kreditausfallversicherungen für Schuldpapiere, sogenannte Credit Default Swaps (CDS), stiegen auf 574 Basispunkte, wie Daten von S&P Market Intelligence zeigten. Zum Ende Vortages notierten die CDS noch auf 549 Punkten.

Euro fällt, Dollar legt zu

Der Absturz der Credit Suisse und die Furcht vor den Folgen der SVB-Pleite auf Europas Banken setzen auch den Euro unter Druck. Die Gemeinschaftswährung fällt um bis zu 1,6 Prozent auf 1,0560 Dollar. Im Gegenzug zog der als sichere Anlage angesehene Dollar an. Der Dollar-Index, der den Wert zu wichtigen Währungen misst, gewinnt bis zu ein Prozent auf 104,80 Punkte. "Die Nachrichten der Credit Suisse von heute Morgen richten an den Devisenmärkten den ganzen Schaden an, da die europäischen Bankaktien heute erneut unter die Räder kommen", sagte Simon Harvey, Devisen-Experte bei Monex. Der Ausverkauf der Bankaktien schüre nun wieder die Sorgen um die Finanzstabilität. Das britische Pfund und der Schweizer Franken gaben ebenfalls nach.

Bafin: Keine direkte Ansteckungsgefahr für deutsches Finanzsystem

Die Finanzaufsicht Bafin zeigte sich trotz der weltweiten Schockwellen an den Börsen infolge der SVB-Pleite wenig besorgt für das deutsche Finanzsystem. "Wir sehen aktuell für das deutsche Finanzsystem keine direkte Ansteckungsgefahr aus den Problemen stark technologieorientierter amerikanischer Banken", teilte ein Sprecher der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) am Mittwoch mit. Die Aufsicht behalte die Marktentwicklungen aber weiterhin im Blick. Die Bafin habe die Risiken aus abrupten Zinsanstiegen schon lange im Fokus. "Wir erwarten von den Instituten, dass sie ihre Zinsänderungsrisiken im Blick haben und rechtzeitig gegensteuern," führte der Sprecher aus.

Das Hauptaugenmerk der Aufsicht gelte aktuell einigen kleineren Banken mit wenig Überschusskapital und erhöhten Zinsänderungsrisiken. Diese Institute würden eng begleitet. "Bisher zeigt sich, dass das deutsche Bankensystem robust ist und die Auswirkungen der gestiegenen Zinsen verdauen könnte," erklärte der Sprecher. Grundsätzlich gelte, dass höhere Zinsen gut für das Bankgeschäft seien. Die Mehrheit der Institute dürfte hiervon mittelfristig profitieren.