Am liebsten arbeitet Credit-Suisse-Chef Ulrich Körner (60) allein in seinem Büro vor sich hin. Bloß nicht stören! Das signalisiert er auch über ein rotes Licht an seiner Bürotür, das dann eingeschaltet ist. "Bei keinem anderen in der Vorstandsetage ist die rote Ampel so häufig an wie bei Uli", berichtet ein Insider, der mit ihm zusammenarbeitet.

Körner steht erst seit August 2022 an der Spitze der Krisenbank. Der Manager mit dem deutschen und mit dem Schweizer Pass kennt das Institut noch aus Vorkrisenzeiten. Er war dort unter anderem mal Finanzvorstand und hatte verschiedene Rollen in der Heimatsparte, bevor er 2009 mit seinem Förderer und langjährigen Credit-Suisse-Chef Oswald Grübel (79) zur UBS wechselte. Dort verantworte er als COO und Vize-Chef das Tagesgeschäft und setzte ein radikales Sanierungsprogramm um. Aus dieser Zeit stammt sein Spitzname: "Uli, das Messer".

Wegen der Konsequenz und Durchsetzungskraft schien er die ideale Lösung, als Credit-Suisse-Chairman Axel Lehmann (63), ebenfalls ein ehemaliger UBS-Topmanager, im Sommer 2022 einen neuen CEO brauchte. Körner sollte helfen, die Skandale zu beseitigen: das Milliardendebakel um Lex Greensill und die Folgen der Pleite von Archegos Capital.

"Uli kommt vielleicht als introvertierte Person rüber, aber er ist sehr sympathisch im persönlichen Gespräch, klug und intelligent, und in vielen Fällen sind das die besten Leute in einer Krise", sagte der frühere UBS-Boss Sergio Ermotti (62) der "Financial Times" . Der Job bei der Credit Suisse sei aber so gewesen, als wenn man einen Feuerwehrmann in ein brennendes Haus schicke. Für 2022 musste Kröher einen Verlust von 7,3 Milliarden Franken vermelden – womit im Grunde die Gewinne einer Dekade wieder verloren waren.

Das Vertrauen bei Investoren und Anlegern konnte Körner jedenfalls nie zurückgewinnen. In seiner achtmonatigen Amtszeit verlor die Bank rund zwei Drittel ihres Börsenwerts. Als Ende vergangener Woche die Anleger laut Insidern an nur einem Tag mehr als 10 Milliarden Franken abgezogen hatten, war klar: Eine radikale Rettung muss her.

Gut möglich, dass er demnächst wieder mehr Zeit für seine Hobbys hat – allen voran für Oldtimer-Rallyes. Körner besitzt offenbar mehr als ein Dutzend Exemplare und fährt täglich mit einem anderen ins Büro. Nur könnte sein Chefparkplatz dann weg sein.

Der Risikoprofi: Axel Lehmann