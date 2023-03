Sowohl Deutsche Bank als auch Commerzbank wiesen darauf hin, dass sie im Bereich der Vermögensverwaltung längst nicht so stark engagiert seien wie die Credit Suisse. Die Krise der Credit Suisse war dadurch beschleunigt worden, dass Geldanlagekunden weltweit im vierten Quartal 2022 rund 110 Milliarden Schweizer Franken von der Credit Suisse abgezogen hatten. Eine Kundenflucht in dieser Größenordnung droht den deutschen Geldinstituten nicht. Die Deutsche Bank hat überdies die Vermögensverwaltung in die eigenständige Gesellschaft DWS ausgegliedert, die selbst börsennotiert ist.

Die Bundesregierung hat angesichts der Unruhe an internationalen Finanzmärkten die Stabilität des deutschen Finanzsystems betont. Das Finanzministerium begrüßte am Montag die Maßnahmen zur Übernahme der Credit Suisse. "Diese dienen dazu, geordnete Marktkonditionen wiederherzustellen und Finanzstabilität zu gewährleisten", erklärte eine Sprecherin. Die deutschen Aufsichtsbehörden und die europäische Finanzaufsicht stünden in engem Kontakt und beobachteten die Lage aufmerksam. Auch die Notenbanken weltweit versuchen, die Lage mithilfe von Liquiditätsspritzen zu beruhigen. In unruhigen Zeiten wie diesen sind zudem viele Hedgefonds am Werk, die auf einen weiteren Kursverfall einiger Finanzinstitute wetten und damit die Nervosität anheizen.