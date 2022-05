Der Ukraine -Krieg hat offenbar einen Anlauf der Hypovereinsbank-Muttergesellschaft Unicredit zu Fusionsgesprächen mit der Commerzbank durchkreuzt. Unicredit-Chef Andrea Orcel (59) habe Anfang 2022 informelle Gespräche mit dem Vorstandschef der Commerzbank, Manfred Knof (56), geplant, berichtete die " Financial Times " am Mittwoch unter Berufung auf drei unmittelbar über die Angelegenheit informierte Personen. Doch dann sei Russland in die Ukraine einmarschiert und Unicredit habe entschieden, dass sich die italienische Bank vor einem größeren Zusammenschluss zunächst um die Zukunft ihres Russland-Geschäfts kümmern müsse.

Eine Verbindung zwischen Unicredit und der Commerzbank gilt unter Experten schon lange als eine der am besten passenden Kombinationen in der europäischen Bankenbranche, da sich die Geschäfte der beiden Geldhäuser wenig überschneiden. Über einen Verkauf der Commerzbank an die Italiener war immer wieder spekuliert worden. Ende vergangenen Jahres reagierte Unicredit-Chef Orcel auf die Frage des Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL nach einer Übernahme der Commerzbank ausweichend. "Es gab hierzu immer viele Gerüchte, aber so etwas ist auch eine Frage des Timings", sagte der ehemalige Investmentbanker.