Die polnische Tochter mBank wird für die Commerzbank immer mehr zur Belastung. Im dritten Quartal müsse die mBank für ihr Portfolio an Krediten in Schweizer Franken eine zusätzliche Vorsorge von rund 490 Millionen Euro bilden, teilte die Commerzbank am Dienstagabend in einer Adhoc-Veröffentlichung nach Börsenschluss mit. In dieser Höhe werde auch das Ergebnis der Commerzbank belastet. "Die Commerzbank erwartet dennoch ein Konzernergebnis von mehr als einer Milliarde Euro für das Geschäftsjahr 2022", bekräftigte das Institut seine Prognose. Die Aktie gab vorbörslich knapp 3 Prozent nach.